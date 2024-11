'Foi plano de execução, e não mera cogitação', diz Gilmar sobre militares

Gilmar respondeu, na GloboNews, a uma postagem do senador Flávio Bolsonaro em suas redes sociais. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) criticou a operação da PF e disse que, "por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime".

O ministro comentou a possibilidade de envolvimento de militares de patente alta no plano e condenou pedidos de anistia. "Acho incogitável falar de anistia nessa quadra e nesse quadro", disse o ministro. "Inicialmente, usam o argumento de que há sobrepena para pessoas que estão hoje recolhidas na Papuda, mas acho que [eles] têm intenções mais amplas."

Falou também dos acampamentos na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, em 2022. "Desde que colhemos os resultados das eleições, começaram aqueles movimentos de ocupação na frente dos quarteis Brasil afora", disse Gilmar. "Não se faz em lugar nenhum do mundo democrático reunião na frente de quartéis. Tolerar aquilo já foi algo esquizofrênico. Foi dali que partiram esses manifestantes."

Gilmar defendeu a redução da participação de militares na vida política. "Tenho a impressão de que vamos ter encontro marcado com eventual revisão da lei. Quando o presidente Lula assumiu, tivemos diversas propostas no sentido de desmilitarizar a vida civil."

Para o ministro, os autores precisam ser identificados e a lei precisa ser repensada, sobretudo no que diz respeito ao uso da internet. "E daí [que vêm] os males que a gente identifica. O uso das redes sociais, tema que precisa ser revisitado, leva a esse tipo de insegurança, e o fato que hoje está nas manchetes é extremamente grave, envolve participantes das Forças Armadas."