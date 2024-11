Organização do G20 custou ao Brasil mais de R$ 140 milhões

Encerrada nesta terça-feira (19), no Rio de Janeiro (RJ), a cúpula com chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo, o G20, contou com o empenho de R$ 140,4 milhões do governo federal. Do total, o Planalto já pagou efetivamente R$ 77,6 milhões, segundo informações do Ministério do Planejamento.

O que aconteceu

Dotação inicial prevista para a presidência do G20 alcançava R$ 220,1 milhões. O valor foi reduzido a R$ 178,1 milhões e resultou na reserva (empenho) de R$ 140,4 milhões. Até esta terça-feira (19), os pagamentos alcançam R$ 77,6 milhões.

Maiores empenhos e pagamentos envolvem o Ministério das Relações Exteriores. Com a reserva de R$ 49,3 milhões, a pasta teve R$ 21,7 milhões da dotação paga, valor equivalente a 28% do total já desembolsado para a realização do evento.