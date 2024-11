Lula defende junto a Xi diplomacia como solução para guerra na Ucrânia

Lula e a primeira-dama receberam o líder chinês no tapete vermelho do Palácio da Alvorada. Os dois líderes já haviam se encontrado nesta semana, na reunião de cúpula do G20.

O Brasil busca diversificar suas exportações, "com produtos brasileiros de maior valor agregado", disse o secretário para a Ásia Pacífico do Itamaraty, Eduardo Paes Saboia. Com US$ 160 bilhões (R$ 923,7 bilhões) em transações bilaterais em 2023, a China é o maior parceiro comercial do Brasil.

Os dois governos assinaram mais de 35 acordos bilaterais, em áreas como comércio, telecomunicações, agricultura, indústria e infraestrutura. Um deles contempla a possível entrada no mercado brasileiro da empresa chinesa de satélites SpaceSail, concorrente da Starlink, do bilionário americano Elon Musk, que fornece serviço de internet em áreas remotas do país.

- Preencher o vazio -

O retorno à Casa Branca de Donald Trump, que promete um retorno ao protecionismo econômico, poderia estreitar os vínculos de Pequim com países da região. "Xi Jinping busca claramente preencher o vazio que surgirá com a eleição de Trump, que não valoriza o multilateralismo", disse Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas.

O governo Lula, no entanto, tem sido ambíguo em relação à iniciativa "Belt and Road" para obras de infraestrutura, um pilar de Xi para expandir a influência da China no mundo, que tem sido adotada por outros vizinhos latino-americanos.