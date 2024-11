Número de vítimas de minas terrestres no mundo aumentou em 2023, segundo relatório

Somente as minas terrestres fizeram 833 vítimas, em comparação com 628 no ano anterior.

Mianmar foi o país com mais vítimas de minas terrestres e munições não detonadas, com mais de 1.000 pessoas mortas ou feridas, à frente da Síria (933), que liderou o ranking durante três anos, seguida pelo Afeganistão (651), Ucrânia (580) e Iêmen (499).

A publicação deste relatório coincide com o anúncio dos Estados Unidos de que irão fornecer à Ucrânia minas antipessoal com o objetivo de reforçar as suas defesas contra a invasão russa.

A Campanha Internacional para a Proibição de Minas Antipessoais (ICBL) descreveu, nesta quarta-feira, como "terrível" a decisão tomada pelo governo de Joe Biden, que busca impulsionar o esforço de guerra da Ucrânia nos últimos dois meses do seu governo, antes que Donald Trump, um crítico da ajuda à Ucrânia, tome posse em janeiro.

"A Ucrânia deve afirmar claramente que não pode e não aceitará estas armas", escreveu a organização em uma nota enviada à AFP.

- Territórios contaminados com minas -

As minas terrestres são dispositivos explosivos que continuam matando e mutilando pessoas muito depois do fim dos conflitos. Enterradas ou escondidas no solo, explodem quando uma pessoa se aproxima ou entra em contato com elas.