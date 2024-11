Homem vira réu por 'feminicídio não íntimo' no Ceará; entenda o conceito

A Justiça do Ceará aceitou denúncia e tornou réu um homem acusado de "feminicídio não íntimo". O garçom Antonio Carlos Sousa Pereira foi denunciado pelo MPCE (Ministério Público do Ceará) por matar Bruna Gonçalves Soares, 30, na manhã do dia 26 de outubro na casa dele, no bairro Varjota, em Fortaleza. Ele será levado a júri popular.

O motivo da morte, segundo a investigação, foi o pagamento de um programa feito pela mulher no valor de R$ 50. A denúncia foi aceita pela juíza Valencia Maria Alves de Sousa, da 5ª vara do Júri de Fortaleza, no último dia 13.