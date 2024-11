Racismo no delivery: entregadores do iFood denunciaram 148 casos em 2024

Acordos feitos na Justiça vão de pedidos de desculpas formais até reparação financeira pelo crime cometido. Em um dos casos, o autor das ofensas racistas pagou o reparo dos danos causados à motocicleta da vítima.

Para a advogada, os acordos são uma vitória em um país que tem raras condenações grandes pelo crime de racismo. "É um tipo de crime que precisa ser apurado de maneira profunda para que quando a denúncia aconteça, ela aconteça de maneira substanciosa o suficiente para que permita a condenação", afirma.

No acordo a gente tem o reconhecimento do acusado de que ele, de fato, cometeu aquele crime. De alguma forma, o acordo permite que ele recompense a vítima pelo crime cometido.

Dione Assis, fundadora da Black Sisters in Law, ao UOL

Sobre o Black Sisters in Law. A organização criada em junho de 2022 tem mais de seis mil integrantes, todas mulheres negras, que atuam na área de advocacia. Parte das integrantes do grupo se dedicam exclusivamente ao trabalho com a Central de Apoio, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, estados que recebem maior demanda.

Racismo x injúria racial

A Lei de Racismo, de 1989, engloba "os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". O crime ocorre quando há uma discriminação generalizada contra um coletivo de pessoas. Exemplo disso seria impedir um grupo de acessar um local em decorrência da sua raça, etnia ou religião.