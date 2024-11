PF indicia Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em 2022

A Polícia Federal prendeu na terça-feira quatro militares do alto escalão, incluindo um ex-colaborador do ex-presidente, por um suposto plano para assassinar Lula, seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre Moraes, além de dar um golpe de Estado em dezembro de 2022.

Três deles constam da lista dos 37 indiciados divulgada pela PF, sem que se saiba se os atos atribuídos a eles estão relacionados ao suposto plano de assassinato.

O plano, chamado "Punhal Verde e Amarelo", teria sido discutido na casa de Braga Netto e foi impresso no Palácio do Planalto, segundo os investigadores.

Entre as opções para matar Lula, teriam cogitado um "envenenamento".

As manobras investigadas ocorreram semanas antes da insurreição de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, pouco após a posse de Lula, quando centenas de apoiadores bolsonaristas atacaram as sedes dos três poderes, insatisfeitos com a vitória do petista.

Entre a série de casos judiciais abertos contra Bolsonaro, a PF já recomendou anteriormente seu indiciamento em um caso de suposto desvio de joias dadas pela Arábia Saudita, bem como em outro relacionado a falsos certificados de vacinação contra a covid-19.