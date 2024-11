Uruguai - pequeno país com grande ambição verde escolherá seu presidente no domingo

Como isso foi conquistado pelo Uruguai? A chave foi a vontade política: presidentes de esquerda estabeleceram, desde 2008, as bases para uma política de Estado, acordada entre todos os partidos políticos com representação parlamentar.

Como o Uruguai não possui recursos fósseis, "era uma oportunidade evidente" que foi "bem aproveitada", disse Arboleya.

"Também é verdade que o investimento internacional vai aonde há retorno (econômico) e certeza institucional, e isso não é por causa do tamanho do Uruguai, mas pela sua estabilidade política e econômica e, em particular, pela certeza do cumprimento de contratos", avaliou.

Esse avanço para o Uruguai implicou um investimento público-privado de mais de 8 bilhões de dólares (R$ 46,5 bilhões na cotação atual), de acordo com os registros da agência estatal Uruguay XXI.

Agora, o governo de Luis Lacalle Pou (centro-direita) aposta na mobilidade elétrica e no hidrogênio verde para alcançar a "segunda transição", que busca descarbonizar outros setores que ainda dependem do petróleo, mas também criar um novo setor para exportação no qual o Uruguai pode desempenhar um papel de liderança, afirmam as autoridades.

Existem dois projetos-chave relacionados ao hidrogênio verde. Um é um megaprojeto em Paysandú (noroeste), liderado pela HIF Global, que prevê investir 4 bilhões de dólares (R$ 23,2 bilhões) na produção de combustíveis sintéticos para a Europa.