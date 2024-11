Um operário morre no desabamento do teto de escola afetada por cheias em Valência

Segundo o presidente da Comunidade de Valência, o conservador Carlos Mazón, que convocou uma reunião emergencial na sede do Executivo regional, a vítima e seu colega ferido trabalhavam para a empresa de obras públicas Tragsa.

O objetivo é "analisar" o que pode ter ocorrido e fazer tudo o possível para que este tipo de acidente "não volte a ocorrer", explicou Mazón, no centro das críticas desde o fim de outubro por sua gestão das inundações, considerada caótica, e de suas consequências.

Vários soldados da Unidade Militar de Emergências (UME), que intervém em casos de catástrofes naturais, estavam no prédio quando o teto desabou, segundo as autoridades, mas conseguiram sair ilesos do imóvel.

- 200.000 toneladas de lama e resíduos -

O chefe de governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, expressou seu "carinho e solidariedade" à "família, amigos e colegas do trabalhador falecido", em mensagem publicada na rede X.

"Quero agradecer e reconhecer o trabalho de todos aqueles que estão dedicados, sem trégua, às tarefas de recuperação. Sua dedicação e entrega são o melhor exemplo do serviço público", acrescentou.