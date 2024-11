Gangues do Haiti generalizam uso da violência sexual, diz HRW

A ONG fez dezenas de entrevistas presenciais e remotas com sobreviventes de abusos sexuais no empobrecido país caribenho, bem como com funcionários e agentes de ajuda humanitária e de direitos humanos.

De acordo com a HRW, entre janeiro e outubro deste ano, "quase 4.000 menores e mulheres adultas relataram violência sexual, inclusive estupro coletivo".

Ela citou uma pesquisa da ONU que mostra que os casos envolvendo crianças aumentaram 1.000% no período de 2023.

"Os bandidos não se importam com a idade das vítimas. Eles as estupram porque têm o poder", disse um trabalhador humanitário.

A violência das gangues armadas também se expandiu contra os que prestam ajuda humanitária.

A organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF), que há muito tempo oferece atendimento de emergência gratuito na capital do Haiti, Porto Príncipe, teve que suspender suas atividades no local após ataques à sua equipe.