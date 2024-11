Tempestade Bert deixa ao menos cinco mortos no Reino Unido; veja imagens

Um veículo de serviço de emergência circula em uma área inundada perto do Billing Aquadrome, após a tempestade Bert, em Northampton, Grã-Bretanha, em 25 de novembro de 2024. Imagem: Phil Noble / Reuters

O primeiro-ministro da Inglaterra, Keir Starmer, agradeceu aos serviços de emergência. ''Obrigado aos serviços de emergência que estão trabalhando incansavelmente para proteger as comunidades — meus pensamentos estão com os afetados. Estou recebendo atualizações sobre a tempestade Bert conforme ela se desenvolve no Reino Unido'', disse pelo X.

A primeira-ministra galesa, Eluned Morgan, afirmou que foi um ''fim de semana realmente difícil''. ''Meus pensamentos estão com todos aqueles impactados por essa enchente, e especialmente com a família do homem que perdeu a vida em Trefriw'', escreveu também nas redes sociais.

Uma imagem mostra carros em uma rua afetada por um deslizamento de terra, após a tempestade Bert, em Cwmtillery, Gales do Sul, Grã-Bretanha, em 25 de novembro de 2024. Imagem: Hollie Adams / Reuters

A imagem mostra uma estrada coberta de lama e uma área isolada próxima a casas no local de um deslizamento de terra, após a tempestade Bert, em Cwmtillery, Gales do Sul, Grã-Bretanha, 25 de novembro de 2024. Imagem: Hollie Adams / Reuters

* Com informações da Reuters