Influencer acalmou marido antes de morrer em enxurrada: 'Vamos sair daqui'

Companheiro relatou que a esposa tinha mais medo de água do que ele, mas ela que tentou mantê-lo calmo diante da situação. "Voltei em si [depois dela me acalmar], só deu tempo de eu olhar o outro carro vindo e batendo no carro da frente. Foi onde o veículo saiu de cima do nosso e a árvore levou o carro com tudo e eu só lembro de sentir a unha dela aqui [no meu braço]."

Wallison falou que se desesperou e pensou em voltar para a água para encontrar Jhei. Ele contou que a esposa já estava morta quando foi encontrada e ele a viu. O casal estava junto havia 14 anos.

Era uma menina perfeita. Minha alma gêmea. Ela me consertou, mudou a minha vida. Vou carregá-la para sempre comigo. Minha alma gêmea era ela. Nós vivemos altos e baixos, conquistamos tudo. Ela era, não. Ela é perfeita. É meu tudo.

Wallison Silva Lima

Entenda o caso

Jhei Soares era influenciadora e tinha mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. No sábado à noite, ela postou um story em seu perfil no Instagram, mostrando a roupa que usaria em um passeio com o marido.