Biden anuncia plano para ampliar acesso a medicamentos contra obesidade nos EUA

"Para muitos americanos, estes tratamentos críticos são muito caros e, portanto, fora do alcance", disse um responsável da Casa Branca, observando que 42% da população sofre de obesidade.

Mais de 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos, a maioria com mais de 65 anos, dependem do Medicare para obter seguro saúde. Outros 85 milhões são elegíveis para receber algum tipo de assistência através do plano Medicaid, destinado a residentes de baixa renda.

No entanto, não está claro até que ponto o plano poderá ir antes do regresso do republicano Donald Trump à Casa Branca em Janeiro, já que o multimilionário parece disposto a direcionar os orçamentos para a saúde como parte de um esforço para cortar despesas do governo federal.

dk/jgc/llu/db/jmo/dd

© Agence France-Presse