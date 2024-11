Maierovitch: Inconformismo com derrota não justificaria estado de sítio

A entrevista é uma confissão do Bolsonaro, mas com método. Ele sabe que não pode fugir dessa questão da decretação do estado de sítio e da minuta golpista, algo que o assombra desde o começo do ano. Tanto que Bolsonaro, naquela manifestação de fevereiro na Avenida Paulista, ficou em cima desse tema e girou em torno dele para tentar se justificar.

Por outro lado, há uma questão de método nisso tudo. A defesa de Bolsonaro deve estar trabalhando para que ele fale e tente menosprezar publicamente essa questão do estado de sítio. Basicamente, ele está tentando convencer as pessoas de que a minuta não tinha nada de golpista. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

