Gabinete de segurança de Israel aprovou acordo de cessar-fogo no Líbano

O gabinete de segurança israelense aprovou, nesta terça-feira (26), um acordo de cessar-fogo no Líbano, após mais de dois meses de guerra aberta com o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e agradeceu "seu envolvimento" para alcançar este acordo, acrescentou o gabinete do premiê israelense.

