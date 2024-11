Kotscho: plano de governo de Bolsonaro era dar golpe e ficar no poder

Foi um governo golpista o tempo todo, e as provas estão aí. Ele não só participou de tudo e foi informado de tudo, como deu autorização ao plano de golpe. Claro que não foi ele que foi comprar armas, mas sabia de tudo, deu autorização para o golpe e agora está querendo tirar o corpo fora, dizendo que não tem nada a ver com isso, que ninguém falou de golpe com ele.

Ricardo Kotscho

