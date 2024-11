Ministros do STJ aprovam gratificação para aumentar os próprios vencimentos

A votação ocorreu no Conselho de Administração, órgão formado pelos onze ministros mais antigos do STJ e comandado pelo presidente, Herman Benjamin. A sessão foi aberta ao público, mas não foi transmitida na internet ou pela TV Justiça.

O pagamento do ATS foi aprovado para um grupo de juízes no ano passado, por decisão do CJF (Conselho da Justiça Federal). Está em discussão no Congresso Nacional uma proposta que amplia o pagamento do benefício para todo o Judiciário, mas a tramitação esbarrou na falta de popularidade da ideia e está paralisada. Com a decisão desta terça-feira, o STJ driblou o Legislativo.

Já a licença compensatória foi aprovada pelo CJF em 2023 para magistrados da primeira e da segunda instância. Agora, a gratificação foi estendida para ministros do tribunal.

Segundo fontes do STJ, é provável que os benefícios sejam aprovados também para integrantes de outros tribunais superiores.