PF suspeita que Cid vazou delação a Braga Netto e blindou general

A suspeita é que as perguntas partiram de Braga Netto. Também militar, ocupando o posto de tenente-coronel, Cid é suspeito de ter aberto o conteúdo de sua delação ao superior hierárquico.

O conteúdo indica se tratar de respostas dadas por Mauro Cid a questionamentos feitos por alguém, possivelmente do grupo investigado, que aparenta preocupação sobre temas identificados pela Polícia Federal relacionados à tentativa de golpe de Estado.

Trecho do relatório de investigação

Generais blindados

O relatório da PF acrescenta que Cid é suspeito de blindar o Braga Netto. O documento não assinado, e suspeito de ter sido elaborado pelo ex-ajudante de ordens, tem um tópico chamado de "outras informações". Neste trecho, o general que é apresentado como um democrata. "GBN (General Braga Netto) não é golpista", aponta o texto.

Outro general citado é Mario Fernandes. "Perguntaram muito do gen Mario", informa trecho do documento apócrifo. O militar é suspeito de liderar o grupo de oficiais do Exército que planejou os assassinatos de Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O relatório aponta que os pais de Cid teriam conversado com Braga Netto sobre delação. A PF sustenta a informação com base numa troca de mensagens entre o general Mario Fernandes e o coronel reformado Jorge Luiz Kormann em setembro de 2023.