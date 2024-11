PGR recebe inquérito para decidir se denuncia Bolsonaro por tentativa de golpe

A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai decidir se apresenta uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado após receber, nesta terça-feira (26), o inquérito policial que o envolve em um suposto plano para impedir a posse de Lula em 2022.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou o relatório da Polícia Federal (PF) à PGR, e determinou que "não há mais necessidade da manutenção do sigilo" do documento de mais de 800 páginas.

Seu conteúdo será divulgado em breve, assinalou o STF após a decisão de Moraes.