Polícia da Albânia dispara gás lacrimogêneo e canhões de água em manifestantes contra o governo

TIRANA (Reuters) - A polícia de Tirana, capital da Albânia, disparou gás lacrimogêneo e usou canhões de água para dispersar centenas de manifestantes da oposição que bloqueavam estradas acusando o governo de corrupção e exigindo que seja substituído por uma autoridade interina tecnocrática.

Os manifestantes diziam estar engajados em uma campanha de desobediência civil contra o primeiro-ministro do Partido Socialista, Edi Rama. A oposição na Albânia tem protestado quase todas as semanas exigindo que um governo interino assuma o cargo até as eleições parlamentares de 2025.

"Os protestos continuarão, essa é uma batalha até que esse regime saia", disse Tedi Blushi, do Partido da Liberdade, da oposição, à mídia local.