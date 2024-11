Golpistas planejaram prender ministros do STF, além de matar Moraes

Trecho de relatório da PF aponta prisão preventiva de membros do STF em plano de tentativa de golpe de Estado Imagem: Reprodução/PF

PF aponta criação de "gabinete de crise". A Polícia Federal identificou uma minuta de instituição de um Gabinete de Crise, que seria criado no dia 16/12/2022, após o golpe de Estado, composto em sua maioria por militares. Os generais Augusto Heleno e Braga Netto ficariam no comando, que teria também a participação do general Mário Fernandes e de Filipe Martins, então assessor especial de Bolsonaro.

Plano tinha "ciência e autorização" de Bolsonaro, segundo a investigação da PF. Objetivo era evitar a posse de Lula (PT), após a vitória na eleição de outubro de 2022.

'Neutralizar' Moraes. Entre os materiais apreendidos pela PF, está um documento com um planejamento estratégico para um golpe de Estado, visando anular o pleito presidencial de 2022. Uma das tarefas do grupo era "neutralizar a capacidade de atuação do MIN AM", em referência a Alexandre de Moraes.

Militares colocaram em prática plano para matar Moraes. O grupo usou codinomes para combinar crime por meio de mensagens de aplicativo de celulares pré-pagos cadastrados em nomes de terceiros. Eles começaram a executar uma ação no dia 15 de dezembro de 2022, mas abortaram o plano na última hora.