A luta de um filho pela legalização da eutanásia no Reino Unido

"Essa experiência foi muito traumática e perturbadora", conta Anil, que lembra ter sentido a polícia olhar para ele "com desconfiança".

Desde a morte de seu pai, Anil participa da associação Dignity in Dying (Dignidade ao morrer), que faz campanha no Reino Unido pela legalização do suicídio assistido.

Esta associação defende o projeto de lei apresentado pela deputada trabalhista, que prevê autorizar na Inglaterra e no País de Gales adultos que sofrem uma doença incurável e que tenham uma expectativa de vida inferior a seis meses, com autorização de dois médicos e um juiz, e que sejam capazes de tomar sozinhos os medicamentos que causariam a morte.

Um quadro rigoroso, muito mais do que o vigente, por exemplo, nos Países Baixos, na Bélgica ou no Canadá, e que contém "medidas adequadas de proteção contra a coerção", defende Anil, que participou de vários encontros organizados pela Dignity in Dying nos últimos meses.

Anil se declara "otimista" e lembra que várias pesquisas recentes mostram o apoio da maioria dos britânicos ao suicídio assistido.