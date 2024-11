China liberta três americanos detidos 'injustamente'

Esta abordagem contrasta com as trocas de prisioneiros com a Rússia, nas quais Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, encontraram pessoalmente os cidadãos no aeroporto após seu retorno.

O governo Biden esperava conseguir a libertação dos prisioneiros antes do fim do seu mandato, em janeiro. O presidente democrata apresentou os casos ao presidente chinês, Xi Jinping, durante a última reunião que teve com ele à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru, em meados de novembro.

Analistas dizem que a China tenta mostrar que, se Washington cooperar, estará disposta a trabalhar de forma construtiva em certas áreas de interesse comum.

O governo de Biden afirma que a China tomou medidas contra os produtores de precursores químicos do fentanil, um opioide sintético responsável por dezenas de milhares de mortes por overdose todos os anos nos Estados Unidos.

O presidente eleito, Donald Trump, prometeu uma abordagem mais beligerante quando assumir o cargo. Nesta semana, disse que aumentaria imediatamente as tarifas sobre os produtos chineses e também imporia tarifas altas aos vizinhos México e Canadá.

sct/dw/mel/mar/mvv/aa