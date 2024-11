Senadores franceses também expressam oposição a acordo entre UE e Mercosul

No dia anterior, 484 dos 555 deputados haviam validado a posição do governo, que busca um apoio unânime do Parlamento para pressionar a Comissão Europeia nas negociações.

Esse duplo mandato do Parlamento "é uma mensagem forte que será ouvida" em outros países europeus, comemorou o ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"A dinâmica está a nosso favor" com a adesão da Polônia - outra grande potência agrícola europeia -, que também se opôs ao tratado, acrescentou ele.

"A França não quer o fim dos acordos comerciais nem o fim do comércio agrícola", mas exige "garantias sérias para [seus] agricultores", que, de outra forma, enfrentariam "uma concorrência insuportável", destacou a ministra da Agricultura, Annie Genevard.

A perspectiva de um acordo causa preocupação entre os agricultores europeus, que temem a chegada em massa de carne bovina, aves de corte ou açúcar, entre outros produtos.

gbh/arz/LyS/cco/am