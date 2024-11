Ex de autor de atentado contra STF incendiou casa de propósito, diz polícia

O autor do atentado foi candidato a vereador em Santa Catarina. Luiz recebeu 98 votos e não se elegeu em Rio do Sul (SC), em 2020. Quatro meses antes do ataque, ele se mudou para Brasília. A família diz que não sabia dos seus planos, mas a ex-mulher disse à PF que ele desejava a morte do ministro Alexandre de Moraes.

Tiu França morreu por "traumatismo cranioencefálico provocado por explosão", diz laudo. De acordo com o documento, as lesões no cadáver indicam que Luiz segurava o artefato explosivo "junto à própria cabeça" no momento da explosão. Há, por exemplo, "múltiplas fraturas" na mão direita.

A vítima não considerava a própria morte como um ato isolado, mas sim dentro de um contexto e conectada a uma série de eventos futuros. Mais precisamente, desencadeando essa série de eventos. Ou seja, provavelmente a vítima se enxergava como o pequeno homem na ilustração, cujo papel seria servir como gatilho e, através da própria morte, deflagrar uma reação em cadeia que levaria a um todo maior.

Trecho do laudo da PF

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.