Camavinga sofre lesão na coxa e vira desfalque no Real Madrid

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (27) que o volante francês Eduardo Camavinga sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a derrota do Real Madrid para o Liverpool (2 a 0), o que deve afastá-lo por várias semanas.

"Após os exames realizados no jogador Eduardo Camavinga pelo departamento médico do clube, foi detectada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Sua evolução será monitorada", informou o Real em comunicado, sem dar um prazo de recuperação.

Segundo a imprensa espanhola, Camavinga pode ficar afastado por um período de duas a três semanas.