É falso que Felipe Neto comparou preços entre as gestões Bolsonaro e Lula

É falsa a imagem de uma publicação atribuída ao influenciador Felipe Neto em que ele supostamente cita preços de produtos e a cotação do dólar no final de 2022 para comparar o governo Jair Bolsonaro (PL) com o futuro mandato de Lula (PT).

O que diz o post

Uma imagem que simula a captura de tela de um post no perfil de Felipe Neto com data de 3 de dezembro de 2022 é compartilhada com comentários que sugerem que seria real.

No conteúdo enganoso, o influenciador teria listado os valores de itens como gasolina, óleo de cozinha, picanha e arroz, e a cotação do dólar no final daquele ano, para comparar o governo Bolsonaro com o futuro mandato de Lula e dizer que as pessoas eram mais pobres durante a gestão do ex-presidente.