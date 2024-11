Ucrânia, um destino cada vez mais atrativo para os 'turistas de guerra'

"É minha primeira vez em uma zona de guerra", afirma, emocionado, o engenheiro espanhol. "Estou com um pouco de medo, não vou mentir para você, em uma zona de guerra nunca se sabe".

Algumas empresas oferecem a viagem para a Ucrânia. O fenômeno do "turismo sombrio" é marginal, mas está crescendo.

Para chegar à Ucrânia, Blasco primeiro superou a relutância de sua família e amigos. Ele voou para a Moldávia e depois fez uma viagem de trem de 18 horas.

Depois da ponte Irpin, ele visitou um cemitério de veículos queimados e Borodianka, uma cidade devastada no início da invasão russa.

O espanhol, que se considera um "influencer", gravou cada etapa da viagem, que pretende publicar em seu canal no YouTube, que tem 115.000 assinantes.

Em seu canal, ele já reportou do "hospital psiquiátrico mais horrível" dos Estados Unidos e da "fronteira mais perigosa" do mundo, entre China, Rússia e Coreia do Norte.