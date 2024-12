Argentina quer cobrar estrangeiros por saúde e educação pública

O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, prepara uma "série de modificações no regime migratório" para que os estrangeiros não residentes paguem a educação nas universidades públicas e o atendimento em hospitais, anunciou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, nesta terça-feira (3).

Com a modificação do regime migratório "ficará estabelecido que as universidades nacionais poderão cobrar tarifas de estudantes estrangeiros não residentes" e, também, "o fim da gratuidade de atendimento médico para os estrangeiros que não residam no país", disse Adorni em coletiva de imprensa nesta terça.

Na Argentina, a saúde e a educação até o nível superior são gratuitas no sistema público.