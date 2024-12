Indiana Jones continua suas aventuras em jogo e em 3D graças a estúdio sueco

Alternando quebra-cabeças, perseguições e cenas de combate, o jogo acompanha as aventuras do arqueólogo em 1937, do Vaticano à China e ao Egito, em busca de um misterioso poder secreto cobiçado por espiões nazistas.

"É definitivamente o jogo mais ambicioso que já fizemos", disse o diretor, cujo estúdio desenvolveu os episódios recentes da série 'Wolfenstein'.

- "O estilo de Spielberg" -

Embora os cineastas americanos Steven Spielberg e George Lucas, criadores de Indiana Jones, não estivessem diretamente envolvidos no projeto, a MachineGames teve acesso a arquivos inéditos da produção dos primeiros filmes graças a uma colaboração com a Lucasfilm Games, a divisão de videogames da Lucasfilm, que pertence à Disney desde 2012.

"Começamos do zero com base nessas fotos para tornar a semelhança o mais fiel possível", disse Axel Torvenius, diretor de criação do jogo, à AFP.

Essa ajuda "inestimável" tornou possível recriar com bastante precisão o rosto de um Harrison Ford de 30 e poucos anos, dublado pelo ator Troy Baker, a voz de Joel no jogo de sucesso "The Last of Us".