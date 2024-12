Exército israelense anuncia morte de quatro soldados no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (9), a morte de quatro soldados no sul do Líbano, as primeiras baixas em suas fileiras desde que entrou em vigor um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, em 27 de novembro.

Quatro soldados de um mesmo batalhão morreram em combate no domingo, indicou o Exército israelense sem dar mais detalhes.

Essas baixas elevam a 56 o número de soldados israelenses mortos no sul do Líbano desde que o Exército lançou uma ofensiva terrestre no final de setembro.