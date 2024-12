Corte IDH condena Colômbia por desaparecimento de dois ativistas em 1995

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou, nesta sexta-feira (13), a Colômbia pelo desaparecimento, em 1995, de dois defensores de direitos humanos, Jhon Ricardo Ubaté e Gloria Bogotá, pelas mãos da Polícia.

A Colômbia é responsável pela "violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal, à liberdade pessoal, a defender os direitos humanos, às garantias judiciais, à proteção judicial e à proteção da família e da infância pelo desaparecimento forçado" de ambos, afirmou a Corte em sua sentença.

O tribunal continental, com sede em San José, explicou que Ubaté e Bogotá desapareceram no dia 19 de maio de 1995 pelas mãos de "agentes do Estado", após serem capturados pela Unidade Antiextorsão e Sequestro da Polícia (Unase).