Sóstenes e a tentativa da anistia salvar sua segunda grande derrota

A avenida Paulista recebeu mais uma versão das manifestações "pró-anistia", convocada por bolsonaristas e lideradas pelo pastor Silas Malafaia.

Mas apesar de o ato está centralizado na pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pedido de anistia vai se consolidando como a grande aposta do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.

O deputado Sóstenes tem dobrado a aposta no projeto da anistia, sendo o protagonista das articulações para a votação do projeto.