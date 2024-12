STF mantém Moraes como relator de investigações contra Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta sexta-feira (13), um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mantendo o ministro Alexandre de Moraes como relator das investigações sobre uma suposta tentativa frustrada de golpe de Estado em 2022.

Enquanto conduz a apuração sobre o alegado plano golpista, Moraes também figura, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como uma das possíveis vítimas de um esquema que planejava assassiná-lo.

De acordo com uma investigação da Polícia Federal (PF) divulgada em novembro e enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliar uma eventual denúncia criminal, Bolsonaro tinha "pleno conhecimento" tanto do plano golpista quanto do esquema de assassinatos.