Sírios se revoltam com mansões do clã Assad: 'Vivíamos como miseráveis'

Uma estrada serpenteia a entrada de uma mansão com vista para o mar, entre o gramado bem cuidado e uma piscina de azulejos. A residência de verão do presidente sírio deposto, Bashar al-Assad, em Latakia, o principal porto sírio no Mediterrâneo, revolta os visitantes.

"Pensar que gastava todo esse dinheiro enquanto nós vivíamos como miseráveis", lamenta Mudar Ghanem, 26 anos, libertado depois de passar 36 dias detido em Damasco pela acusação de "terrorismo".

Ele visitou o local no domingo "para ver com os próprios olhos" como o ditador vivia "quando as pessoas nem sequer tinham energia elétrica", afirmou diante das janelas da enorme sala de mármore branco.