Vice-premiê do Canadá renuncia ao cargo por 'diferenças' com Trudeau sobre tarifas de Trump

A vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, anunciou nesta segunda-feira (16) sua renúncia ao governo, em meio a "diferenças" com o premiê Justin Trudeau sobre como enfrentar a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% aos produtos canadenses.

"Discordamos sobre o melhor caminho a seguir para o Canadá", escreveu Chrystia Freeland, que também é ministra das Finanças, em uma carta publicada na rede social X, na qual se referiu ao "grande desafio" que seu país terá pela frente.

"Nosso país enfrenta hoje um grande desafio. A nova administração americana está aplicando uma política de nacionalismo econômico agressivo", continuou.