Socorristas buscam sobreviventes e contam mortos por ciclone na França

PARIS/MORONI (Reuters) - Equipes de emergência procuravam sobreviventes nesta segunda-feira e buscavam restabelecer os serviços em Mayotte, o território ultramarino mais pobre da França, onde centenas ou até milhares de pessoas podem ter morrido devido ao pior ciclone que atingiu as ilhas do Oceano Índico em quase um século.

O ciclone Chido devastou grande parte do arquipélago ao largo do leste da África no fim de semana com ventos de mais de 200 km/h, atingindo casas pelas encostas e cortando telefones, energia e água potável.