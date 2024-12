Ex-marido de Gisèle Pelicot elogia 'coragem' da ex-mulher no último dia do julgamento por estupro

Com as últimas palavras dos acusados, o julgamento foi interrompido para aguardar a sentença. Os 51 acusados saberão se serão condenados a partir de quinta-feira às 8H30 GMT (5H30 de Brasília), afirmou o presidente do tribunal, Roger Arata, ao anunciar o início das deliberações dos magistrados.

A vítima Gisèle Pelicot, que se tornou um símbolo mundial da luta contra a agressão sexual contra as mulheres, saiu do tribunal sob aplausos e gritos de "bravo" e "obrigado" do público presente.

Desde o início, em 2 de setembro, o julgamento ganhou manchetes em todo o planeta, em particular devido à recusa de Gisèle de um processo a portas fechadas e seu apoio à divulgação das imagens de estupro, marcadas pela frase: "Que a vergonha mude de lado".

Seu agora ex-marido, contra quem a Promotoria pediu em 25 de novembro a pena máxima possível de 20 anos de prisão por drogá-la para fazer com que fosse estuprada por estranhos entre 2011 e 2020, nunca negou as acusações e nesta segunda-feira insistiu que contou "toda a verdade".

- "Covardia" -

Ele também agradeceu ao tribunal por permitir que ele utilizasse uma cadeira especial durante o julgamento devido ao seu estado de saúde frágil, o que deixou o processo em um cenário de incerteza por alguns momentos, e a sua advogada por ajudá-lo a "não baixar os braços".