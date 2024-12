Quem é quem no racha da banca evangélica - e quem tem apoio de Malafaia?

Envolvido na política, Malafaia é forte apoiador de Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, Malafaia compartilha publicações em defesa do ex-presidente e diversos vídeos nos quais faz "denúncias", como o entitulado "A farsa do golpe a todo vapor para atingir Bolsonaro", publicado no final de novembro.

Apesar do apoio, Malafaia criticou a atuação do líder do ex-presidente nas eleições municipais de 2024. O pastor indicou que Bolsonaro "errou estupidamente" e foi "covarde" e "omisso" ao não apoiar enfaticamente candidatos com o apoio institucional do PL. Após o episódio, Malafaia garantiu que havia feito as pazes com Bolsonaro, que declarou: "Ele ligou a metralhadora, mas isso passa. Eu amo o Malafaia".

Segundo Otoni de Paula, Malafaia busca intervir na presidência da Frente Parlamentar Evangélica. Para o deputado, o pastor trabalha com objetivo de manter a bancada alinhada ao bolsonarismo. Malafaia nega, afirmando não ter entrado em contato com nenhum deputado para discutir o tema. "Como estou agindo nos bastidores se não liguei para nenhum deputado?", questiona Malafaia. Na avaliação de Malafaia, o governo está se aproximando de Otoni para torná-lo líder da bancada. O pastor concorda que Gilberto Nascimento tem uma postura independente e não alinha os interesses evangélicos com o governo federal.

Silas Câmara (Republicanos-AM) - atual líder

Atual presidente da bancada evangélica, Silas Câmara é deputado federal desde 2003. Câmara ocupa o cargo pela quarta vez e atua como pastor da Igreja Assembleia de Deus. Formado em jornalismo e teologia pela Faculdade Boas Novas, em Manaus, o deputado preside também a Comissão de Comunicação da Câmara.