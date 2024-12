Mourão admite plano golpista, mas diz que era 'troço sem pé nem cabeça'

É uma conspiração bem tabajara, conversas de WhatsApp.

General Hamilton Mourão

Ele comparou a trama a outras tentativas de golpe pelo mundo. "Vamos combinar: golpe não funciona assim. Golpe é como você viu aí na Síria, na Venezuela, na Turquia. É tropa na rua, é tiro, é bomba", afirmou.

Papel do Exército

Para Mourão, seria necessário que o Alto Comando do Exército aderisse ao golpe, o que não aconteceu. "Claro que seria [necessário adesão do Alto Comando]. Como funcionaria um golpe? Você vai fazer o quê? Fechar o Congresso? Qual objetivo do golpe? Impedir a posse? Não tem nada disso. É um troço sem pé nem cabeça", afirmou.

O Exército se baliza por três vetores: trabalhando dentro da legalidade, usando legitimidade e mantendo a estabilidade do país. O Exército não pode ser fator de instabilidade. É óbvio que uma reversão de um processo eleitoral na base da força lançaria o país num caos. Então, o Exército agiu dentro desses vetores. Foi a atitude correta do [general] Freire Gomes [que recusou o golpe], não há o que contestar.

Assassinato de Lula

O ex-vice-presidente desqualificou as investigações da Polícia Federal que revelaram um plano de uma ala do Exército para matar Lula, então recém-eleito, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.