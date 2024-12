Lille vence Rouen (1-0) e avança na Copa da França

O Lille venceu por 1 a 0 na visita ao FC Rouen, clube da terceira divisão francesa, nesta sexta-feira (20), pelos 32-avos de final da Copa da França.

O Rouen foi uma surpresa ao chegar às quartas de final da edição passada da 'Coupe', mas desta vez nada pôde fazer diante de um Lille que abriu o placar com um gol do lateral-esquerdo brasileiro Ismaily aos 21 minutos, após receber assistência do atacante canadense Jonathan David.

Foi o suficiente para o Lille conquistar a vitória na Normandia e a classificação para os 16-avos de final.