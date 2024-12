Polícia liberta reféns e prende bandidos após assalto a banco na Grande SP

Criminosos fizeram duas pessoas de refém durante um assalto a banco em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou às 10 horas nesta segunda-feira, 23, em uma agência do Banco do Brasil na Avenida Elias Alves da Costa, número 469.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ação terminou por volta das 13h50 com a liberação dos reféns e a prisão dos bandidos. Não há registro de feridos. A polícia faz uma varredura no interior da agência. Não há informação sobre o total de presos.

Uma equipe de Operações Táticas Especiais (GATE) foi responsável pela negociação da soltura dos reféns. Em nota, o Banco do Brasil agradeceu a condução da Polícia Militar, especialmente do Gate, "pelo rápido atendimento ao nosso chamado e pelo desfecho bem-sucedido da operação"