Manifestação na Síria reivindica o destino de pessoas desaparecidas

"É hora de responsabilizar os tiranos", proclamava uma faixa preta exibida na varanda da antiga estação de trem de Damasco.

"Revelar o destino dos desaparecidos é um direito", ou "Não quero um túmulo desconhecido para meu filho, quero a verdade", podiam ser lidos em outros cartazes.

Impensável semanas atrás, quando Bashar al-Assad era o presidente, a manifestação em Damasco agora é possível sob as novas autoridades dominadas pelos islamistas do Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Três ONGs pediram às novas autoridades, na segunda-feira, que tomem medidas para preservar as evidências das "atrocidades" cometidas pelo regime de Assad.

As forças de segurança prenderam na quinta-feira um general que chefiava o sistema de justiça militar no oeste do país. Ele é acusado de ser responsável pela condenação à morte de milhares de detentos na prisão de Saydnaya após julgamentos sumários, de acordo com ativistas.

