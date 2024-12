Montenegro extraditará aos EUA magnata sul-coreano das criptomoedas

O tribunal anunciou que rejeitou o recurso dos advogados de Do Kwon, que contestava a decisão de setembro da Corte Suprema de que as condições para sua extradição para a Coreia do Sul e os Estados Unidos estavam atendidas.

Segundo a Corte, Do Kwon "concordou com a extradição" para qualquer um dos países.

Os advogados montenegrinos de Do Kwon, Marija Radulovic e Goran Rodic, criticaram, no entanto, a decisão do ministro da Justiça de não comunicar oficialmente sua decisão antes do fim do dia.

"É uma violação drástica dos direitos humanos fundamentais de Do Kwon, como o direito à defesa e o direito de apelação", declararam os advogados em comunicado enviado à AFP.

Eles consideram que a decisão do ministro é "ilegal" e contrária à Convenção Europeia de Extradição, afirmando que os tribunais haviam decidido por duas vezes, "avaliando os mesmos parâmetros", que seu cliente poderia ser extraditado para a Coreia do Sul.

Do Kwon foi detido junto com seu diretor financeiro, que foi extraditado em fevereiro para a Coreia do Sul.