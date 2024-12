CE: Deputado expulso do PL por apoiar petista se filia ao PSB de Cid Gomes

No segundo turno, os dois se enfrentaram, e Mano ajudou na organização de um ato de apoio ao petista, o que causou profunda insatisfação ao bolsonarismo. Leitão venceu a disputa com 50,38% dos votos validos.

O caso de Mano foi parar no conselho de ética do PL, que decidiu por sua expulsão. Em postagem do dia 19 de outubro, Mano afirmou que "foi ele [Bolsonaro] quem solicitou minha expulsão."

Quero expressar minha gratidão ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, pela amizade e solidariedade que sempre demonstrou. Reconheço que as decisões que você está sendo obrigado a tomar não refletem seu verdadeiro desejo. Todos sabem que o ex-presidente Bolsonaro está no comando do partido.

Júnior de Mano

Em outro vídeo no mesmo mês, logo após ser informado da decisão, disse que votou em Bolsonaro em 2022, mas alegou que "quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão." "Expus meus pensamentos e decidi o que é o melhor para a capital e virei vítima de perseguição", disse.

Segundo caso no estado

Não é a primeira vez que o PL enfrenta problemas com filiados no estado. Em julho do ano passado, o deputado federal Yuri do Paredão fez um "L" junto aos ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Waldez Góes (Desenvolvimento e Integração Regional).