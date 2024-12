Israel afirma que cinco 'projéteis' foram lançados do norte da Faixa de Gaza

Israel já havia anunciado no sábado ter sido alvo de dois "projéteis" disparados de Gaza, que foram interceptados pela força aérea.

A guerra começou após um ataque sem precedentes realizado por milicianos islamistas do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou mais de 1.200 pessoas mortas, a maioria civis israelenses, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.

Mais de 45.500 palestinos morreram na operação militar israelense na Faixa de Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.

jd-sdu/hme/pb/eg/jb/aa

© Agence France-Presse