Mais da metade das crianças sírias estão fora da escola, diz ONG

Muhrez também destacou o impacto das sanções internacionais na ajuda humanitária, impostas à Síria de Assad após o início da guerra, em 2011. "O próprio povo sírio" sofre com essas sanções, apontou.

No domingo, o novo líder sírio, Ahmed Al Sharaa, pediu que a administração do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retire as sanções que Washington impôs ao seu país.

A guerra civil síria, desencadeada pela violenta repressão de manifestações pró-democracia, deixou mais de 500 mil mortos e forçou milhões de pessoas a deixar suas casas.