Lula apresenta 'melhora progressiva' três semanas após cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta "melhora progressiva" três semanas depois de ser submetido a uma cirurgia de emergência devido a uma hemorragia craniana, informaram seus médicos após exames nesta terça-feira (31).

Uma tomografia realizada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na cabeça do presidente de 79 anos, mostrou "importante reabsorção" do hematoma, informou a equipe médica em nota.

Isso indica uma "melhora progressiva condizente com o ótimo estado do Presidente", acrescentou.