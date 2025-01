Irã convoca embaixadora italiana após detenção de iraniano na Itália

O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou nesta sexta-feira (3) a embaixadora da Itália em Teerã para protestar contra a detenção de um iraniano no país europeu, um dia depois de uma ação similar do governo italiano.

"Dada a detenção prolongada do cidadão iraniano Mohammad Abedini pela Itália, Paola Amadei, embaixadora da Itália em Teerã, foi convocada nesta sexta", indicou o ministério em comunicado.

A Justiça americana suspeita que Mohammad Abedini transferiu tecnologias sensíveis, por isso foi detido em dezembro na Itália a pedido de Washington.