França e Charlie Hebdo relembram os ataques jihadistas de dez anos atrás

As autoridades francesas e a revista Charlie Hebdo recordaram, nesta terça-feira (7), os ataques jihadistas que causaram uma dezena de mortes há dez anos, com um evento solene em Paris e uma edição especial do semanário satírico com novas caricaturas sobre religião.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, depositaram flores em conjunto em frente à antiga sede da revista, antes de observarem um minuto de silêncio.

Na cerimônia foram divulgados os nomes das oito pessoas da redação que foram assassinadas em 7 de janeiro de 2015, quando dois irmãos franceses de origem argelina, Chérif e Said Kouachi, que haviam prestado juramento de fidelidade à Al-Qaeda, entraram com fuzis de assalto na sede do Charlie Hebdo.